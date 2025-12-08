Inaugurazione Ccn Centro Una nuova vivace realtà si apre nel segno del Natale
Viareggio, 8 dicembre 2025 – Hanno pensato proprio a tutto i commercianti del centro. Anche a una filastrocca composta per lanciare il nuovo Centro commerciale naturale, che sarà inaugurato oggi – per l’Immacolata – con un brindisi collettivo e una grande festa aperta a tutti. Lunga dal mattino fino al tramonto, e la prima di un programma di eventi che animerà il mercato, e la Passeggiata, fino a tutte le festività. E così, dalle 10 alle 19, tra le via Fratti, Vespucci e Da Vinci, sarà allestito il mercato natalizio a cura di As.Am e Slow Food, con chicche d’artigianato e specialità gastronomiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
