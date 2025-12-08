Milano – Al Ponte non si rinuncia. Tra estero e località italiane, c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’Immacolata sta dando particolari soddisfazioni al comparto turistico bresciano trainato dalla montagna che, quest’anno, è stata già imbiancata. “Per la nostra provincia le prospettive sono ottime soprattutto in montagna – spiega Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia –. Rispetto all’anno scorso ci sono già state alcune nevicate che hanno permesso l’apertura delle piste e stimolato la presenza di turisti nelle strutture ricettive”. Prenotazioni discrete anche per gli alberghi della citt à, in linea con quanto accaduto nello stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In vacanza con il Ponte dell’Immacolata: a trainare è la montagna. Effetto Olimpiadi in Lombardia