In vacanza con il Ponte dell’Immacolata | a trainare è la montagna Effetto Olimpiadi in Lombardia
Milano – Al Ponte non si rinuncia. Tra estero e località italiane, c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’Immacolata sta dando particolari soddisfazioni al comparto turistico bresciano trainato dalla montagna che, quest’anno, è stata già imbiancata. “Per la nostra provincia le prospettive sono ottime soprattutto in montagna – spiega Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia –. Rispetto all’anno scorso ci sono già state alcune nevicate che hanno permesso l’apertura delle piste e stimolato la presenza di turisti nelle strutture ricettive”. Prenotazioni discrete anche per gli alberghi della citt à, in linea con quanto accaduto nello stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Torinese colpito da un malore durante la vacanza in Siberia: un ponte sanitario lo riporta in Piemonte
PONTE DELL'IMMACOLATA Sono 14 milioni e mezzo gli italiani in viaggio per il ponte dell'Immacolata, tra chi coglierà l'occasione per una breve vacanza, chi per visitare amici e parenti e chi per una semplice gita giornaliera fuori città. #lattacco #economia - facebook.com Vai su Facebook
Calendario scolastico 2025, arrivano il ponte dell’Immacolata e le vacanze di Natale: le date per regione Vai su X
In vacanza con il Ponte dell’Immacolata: a trainare è la montagna. Effetto Olimpiadi in Lombardia - Nella classifica della piattaforma Holidu, in regione si distingue Livigno ... Scrive ilgiorno.it
Coolcation: da Ponte di Legno a Bagolino vacanze a tutto sport e natura - La Valle Camonica, nota in tutto il mondo come “Valle dei Segni” per le incisioni rupestri Patrimonio Unesco dal 1979, è una terra di ... Come scrive tgcom24.mediaset.it