Berzo Demo (Brescia) – Il caso della discarica della ex Selca torna in aula. Già assolto nel 2018, il curatore fallimentare Giacomo Ducoli è nuovamente a processo. Le contestazioni sono le medesime della vicenda giudiziaria che prosegue dal 2010, anno del fallimento: abbandono incontrollato di rifiuti e inquinamento ambientale. Il commercialista di Breno, al quale il Tribunale ha delegato la curatela dell’azione di Forno Allione, stando alle accuse avrebbe lasciato in stato di abbandono dentro il perimetro dello stabilimento una montagna di scorie, 37mila metri cubi e rotti di rifiuti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Tribunale i veleni della ex Selca: assolto nel 2018, altro processo. Alla sbarra il curatore fallimentare