In scena lo spettacolo solidale Viola d’Amore show di Natale

Firenze, 8 dicembre 2024 – Venerdì 12 dicembre dalle 21 l’appuntamento è con ‘ Viola d’Amore’ show di Natale. Lo spettacolo in ricordo di Viola sarà uno show che, come sempre, emozionerà il pubblico. L’appuntamento è nella sala teatro oratorio della parrocchia Santa Maria e San Bartolomeo a Padule a (piazza san Bartolomeo, 10) Sesto Fiorentino. Protagonista sul palcoscenico una spettacolo varietà con canto e ballo a cura di EmozioNote Associazione culturale e dello spettacolo. Una fusione di emozioni e sentimenti per una serata di beneficenza in favore dell'associazione AmicodiValerio. Le donazioni raccolte contribuiranno a finanziare sia una borsa di studio per un ricercatore dedicata a linee di ricerca sperimentali sui tumori del sistema nervoso centrale, che i percorsi di riabilitazione neuro cognitiva e neuro motoria per i bambini in follow up della neuro oncologia e oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

