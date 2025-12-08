In Puglia persi in 4 anni 449 medici E uno su cinque è vicino alla pensione Ma l' ingresso a Medicina è più difficile

I tanti bocciati alla prima tornata di esami per l?accesso a Medicina aprono uno squarcio nel Sistema Sanitario Nazionale. Il rischio è che vi siano meno iscritti alle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - In Puglia persi in 4 anni 449 medici. E uno su cinque è vicino alla pensione. Ma l'ingresso a Medicina è più difficile

