È stato un anno con molte persone che hanno deciso di evadere dai domiciliari con metodi sicuramente molto particolari. E non sono mancate delle sorprese. Da agosto ad oggi sono state quasi 100 le evasioni registrate in Italia. Come riferito dall’Adnkronos, si tratta di un numero sicuramente importante, ma ad attirare in questo momento sono i metodi utilizzati per cercare di abbandonare il proprio appartamento per andare a vivere un po’ di quotidianità. Le fughe non sempre sono andate a buon fine e i carabinieri si sono trovati davanti a situazioni quasi imbarazzanti. (Pixbay) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - In pasticceria con la famiglia o al sushi: le evasioni dai domiciliari più improbabili