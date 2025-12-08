In migliaia al villaggio olimpico tra karaoke lattine personalizzate e cappelli omaggio | FOTO

Migliaia di persone si sono riversate ieri nel parcheggio del Sacrario, trasformato per l'occasione in un villaggio a cinque cerchi. La città dei Papi ha risposto con tanta partecipazione alla tappa del tour promozionale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un evento che ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it