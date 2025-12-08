In giro con il crack nascosto in macchina | arrestati due palermitani a Castronovo di Sicilia

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiavano con diverse dosi di crack nascoste in un'intercapedine della loro macchina, ma sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi dopo un controllo sulla statale 189, a Castronovo di Sicilia: a finire in manette due palermitani di 47 e 51 anni, accusati di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

