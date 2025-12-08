In finale per la sua disgrazia Andrea Delogu sbotta
Andrea Delogu continua a essere uno dei volti più apprezzati dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Il pubblico la segue con affetto per l'eleganza, l'ironia e soprattutto la forza con cui sta affrontando quest'anno così delicato. Il suo percorso è stato un saliscendi costante, tra qualche infortunio e un dolore enorme: la perdita improvvisa del fratello Evan, un colpo che l'ha travolta nel profondo. Nonostante tutto, Andrea è tornata in pista con una determinazione sorprendente. Con il ballerino Nikita Perotti ha ripreso a danzare quasi subito, mostrando una resilienza che ha emozionato chiunque la guardi.
