In Città Alta torna il Concerto di Santa Lucia | protagonista il Quartetto Giallo

Bergamo. Puntuale come il suo passaggio che porta a gioia a tutti i bambini, torna anche quest’anno il tradizionale Concerto di Santa Lucia. La 24ª edizione si terrà venerdì 12 dicembre alle 20,30, come di consueto nella chiesa di Santa Grata Inter Vites in Borgo Canale in Città Alta. La tradizione del Concerto. promosso sin dagli anni 2000 da Trento Longaretti in memoria della moglie Elsa, da quando l’artista è mancato nel 2017 è stata portata avanti dall’ Associazione Longaretti. Protagonista dell’edizione 2025 sarà il Quartetto Giallo, ensemble d’archi fondato e diretto dal Maestro Cesare Zanetti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it