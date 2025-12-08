In centinaia alla corsa dei Babbi Natale in Germania
Ogni anno, a Michendorf, vicino a Berlino, si svolge la tradizionale corsa dei Babbi Natale, un evento che attira centinaia di partecipanti. L'unico requisito per partecipare è vestirsi da Santa Claus, creando un'atmosfera festosa e colorata durante questa tradizione che si tiene la seconda domenica di Avvento.
