In 15 mila per il debutto di Bergamo WinterPark | Diffusa sensibilità verso il benessere fisico
Bergamo. Si è chiusa lunedì 8 dicembre, dopo 258 ore di lezioni senza interruzione tenute da 130 icone del fitness nazionale e internazionale, l’edizione 2025 di WinterPark, formato approdato per la prima volta e con grande successo a Bergamo. Nei 14 mila metri quadrati di spazi indoor della Fiera di via Lunga è stato allestito per tre giorni (da sabato 6, ndr) un vero e proprio parco divertimenti ricco di attrazioni per tutti gli appassionati del fitness, dello sport e del benessere fisico. La tre giorni ha accolto oltre 15 mila visitatori, che hanno preso parte a lezioni, workshop, masterclass e competizioni, vivendo un’esperienza attiva e immersiva senza precedenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
WinterPark, super debutto: oltre 15mila partecipanti - Il bilancio di WinterPark 2025 racconta di un pubblico finalmente consapevole che il movimento fisico è la scelta giusta. Riporta ecodibergamo.it