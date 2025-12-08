In 15 mila per il debutto di Bergamo WinterPark | Diffusa sensibilità verso il benessere fisico

Bergamo. Si è chiusa lunedì 8 dicembre, dopo 258 ore di lezioni senza interruzione tenute da 130 icone del fitness nazionale e internazionale, l’edizione 2025 di WinterPark, formato approdato per la prima volta e con grande successo a Bergamo. Nei 14 mila metri quadrati di spazi indoor della Fiera di via Lunga è stato allestito per tre giorni (da sabato 6, ndr) un vero e proprio parco divertimenti ricco di attrazioni per tutti gli appassionati del fitness, dello sport e del benessere fisico. La tre giorni ha accolto oltre 15 mila visitatori, che hanno preso parte a lezioni, workshop, masterclass e competizioni, vivendo un’esperienza attiva e immersiva senza precedenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it