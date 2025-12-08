In 1200 di corsa per solidarietà ’Run for Children’ fa centro

Quasi in 1200 hanno corso ieri mattina in città per raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. Lo hanno fatto partecipando alla Run for Children, manifestazione benefica organizzata dall’associazione sportiva Spezia Marathon Dlf, in collaborazione con il Comune della Spezia, giunta all’undicesima edizione. Venendo ai numeri di chi era presente della kermesse, sono 658 le iscrizioni alla gara non competitiva, 228 alla competitiva, 128 nelle categorie giovanili, oltre ai 61 della Dog for Children (ottava edizione, persone con gli amici a quattro zampe). Tutti hanno mosso le gambe (e le zampe), correndo o passeggiando, tra largo Fiorillo, il Molo Italia, la Passeggiata Morin e il Porto Mirabello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

