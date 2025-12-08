Importuna delle ragazze poi aggredisce e minaccia di morte il buttafuori

Trentotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, un episodio di forte tensione si è verificato in un locale di Gries, Bolzano, coinvolgendo un cliente che ha importunato una ragazza, aggredito e minacciato di morte il buttafuori. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per sedare la scena al limite dell'assurdo.

Scene al limite dell’assurdo quelle successe nel fine settimana appena trascorso in un locale della zona di Gries a Bolzano, al punto che è dovuta intervenire anche la polizia.I fattiAppena giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il protagonista di questa vicenda, un 26enne marocchino, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

