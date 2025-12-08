Importuna delle ragazze poi aggredisce e minaccia di morte il buttafuori

Nel fine settimana, un episodio di forte tensione si è verificato in un locale di Gries, Bolzano, coinvolgendo un cliente che ha importunato una ragazza, aggredito e minacciato di morte il buttafuori. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per sedare la scena al limite dell'assurdo.

Scene al limite dell’assurdo quelle successe nel fine settimana appena trascorso in un locale della zona di Gries a Bolzano, al punto che è dovuta intervenire anche la polizia.I fattiAppena giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il protagonista di questa vicenda, un 26enne marocchino, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondisci con queste news

QUESTURA DI BOLZANO * RAPINA: «IMPORTUNA ALCUNE RAGAZZE E DERUBA DEI CLIENTI, ARRESTATO 26ENNE MAROCCHINO» Vai su X

Sì, la povertà è sempre importuna: i gemiti degli affamati, certo, disturbano il sonno del ricco! Fëdor M. Dostoevskij 11 Novembre 1821 - 9 Febbraio 1881 - facebook.com Vai su Facebook

Ruba il portafoglio e le chiavi della macchina a due ragazze in un locale, poi aggredisce e minaccia di morte l'addetto alla sicurezza: 26enne arrestato dalla polizia - Importuna delle ragazze in un locale, rubando loro il portafoglio e le chiavi della macchina, poi aggredisce il buttafuori minacciandolo di morte e colpendolo con una pietra: un 26enne è stat ... Secondo ildolomiti.it