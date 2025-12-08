Immacolata torna la Papamobile per l' omaggio di Leone XIV in piazza di Spagna

Ilmessaggero.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Folla in centro storico a Roma per il passaggio di papa Leone atteso per compiere il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine in piazza Mignanelli. Leone ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

immacolata torna la papamobile per l omaggio di leone xiv in piazza di spagna

© Ilmessaggero.it - Immacolata, torna la Papamobile per l'omaggio di Leone XIV in piazza di Spagna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

immacolata torna papamobile omaggioImmacolata, torna la Papamobile per l'omaggio di Leone XIV in piazza di Spagna - Folla in centro storico a Roma per il passaggio di papa Leone atteso per compiere il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine in piazza Mignanelli. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Immacolata Torna Papamobile Omaggio