Immacolata papa Leone XIV e l' omaggio in piazza di Spagna | Umanità provata Fiorisca la speranza a Roma e in ogni luogo
Folla in centro storico a Roma per il passaggio di papa Leone atteso per compiere il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine in piazza Mignanelli. Leone ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Lo sapevi che... il dogma dell’Immacolata Concezione è stato proclamato solo nel 1854? ? Fu Papa Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, a stabilire solennemente che Maria fu concepita senza peccato originale. Una verità di fede riconosciuta ufficialmente so - facebook.com Vai su Facebook
#8DICEMBRE 1854 Papa Pio IX proclama il dogma dell' #Immacolata Concezione della Madonna, che stabilisce che ogni essere nasce col peccato originale tranne la Madre di Cristo Gesù, che ne fu esente. Vai su X
