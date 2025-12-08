Immacolata l' omaggio dei vigili del fuoco di Roma | la corona di fiori sulla statua in piazza di Spagna
Roma, come ogni anno i vigilidelfuoco hanno deposto all’alba la corona di fiori alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. A compiere il gesto il caporeparto Roberto Leo, il più anziano del Comando di Roma, salito a 27 metri sull’autoscala. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
