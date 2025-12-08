Immacolata l' omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna in Piazza di Spagna

Questa mattina, alle ore 7.00, i vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori, nel giorno dell’ Immacolata, alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma. A compiere il gesto è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma. Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell’autoscala, ha collocato l’omaggio floreale tra le braccia della statua dell’Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Immacolata, l'omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna in Piazza di Spagna

Argomenti simili trattati di recente

Festa dell'Immacolata: l'omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna di piazza di Spagna (video) ift.tt/85FTpOG Vai su X

chioggiaazzurra.it. . 8 DICEMBRE, L’OMAGGIO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLA MADONNA DI PIAZZA DI SPAGNA Si è rinnovata anche quest’anno, alle 7 del mattino, la tradizionale cerimonia dei Vigili del Fuoco in onore dell’Immacolata in Piazza di Spagna, a - facebook.com Vai su Facebook

Agrigento celebra l’Immacolata, l’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO) - Agrigento celebra l’Immacolata e, come consuetudine, i Vigili del fuoco hanno reso omaggio alla statua della Madonna con la deposizione di una corona di fiori ... Lo riporta grandangoloagrigento.it