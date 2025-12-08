Immacolata l' omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna in Piazza di Spagna

Questa mattina, alle ore 7.00, i vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori, nel giorno dell’ Immacolata,  alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma. A compiere il gesto è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma. Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell’autoscala, ha collocato l’omaggio floreale tra le braccia della statua dell’Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

