Immacolata Concezione Festività

Noinotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una delle feste cattoliche più importanti. Ovunque ci sono iniziative celebrative, a partire dalla deposizione da parte dei vigili del fuoco, a Roma, di una corona di fiori alla statua della Madonna. Presente il papa. Oggi, data la festività, il notiziario sarà un po’ ridotto. L'articolo Immacolata Concezione Festività proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

