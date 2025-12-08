Immacolata Concezione Festività

È una delle feste cattoliche più importanti. Ovunque ci sono iniziative celebrative, a partire dalla deposizione da parte dei vigili del fuoco, a Roma, di una corona di fiori alla statua della Madonna. Presente il papa. Oggi, data la festività, il notiziario sarà un po’ ridotto. L'articolo Immacolata Concezione Festività proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Immacolata Concezione Festività

