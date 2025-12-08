Immacolata Concezione cosa si celebra oggi 8 dicembre

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si celebra il dogma dell'Immacolata Concezione, una delle ricorrenze più importanti per la religione cattolica. Letteralmente 'concepimento senza macchia', nella giornata di oggi "l’universo festeggia la concezione di Anna avvenuta per opera di Dio, perché questa concepì colei dalla quale sarebbe nato il Verbo", ossia la Vergine Maria, immune . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dj Comollo fa ballare Ripa Teatina per la festa dell'Immacolata Concezione: il programma completo

Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione, le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno

Immacolata Concezione. Possiamo essere santi nonostante le “macchie” (a cura di Matteo Liut) Senza macchia, ovvero pura, trasparente, senza filtri che possano oscurare la luce da cui tutto nasce, quella della vita di Dio: è così che, da sempre, la comunità d Vai su X

In occasione della Solennità dell'Immacolata Concezione, il Rettore del Santuario, i suoi Volontari e la loro Coordinatrice hanno offerto al Santuario una bellissima nuova statua della Madonna Immacolata. ? Un prezioso dono per il Santuario; un segn - facebook.com Vai su Facebook

Immacolata Concezione, cosa si celebra oggi 8 dicembre - (Adnkronos) – Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si celebra il dogma dell’Immacolata Concezione, una delle ricorrenze più importanti per la religione cattolica. Lo riporta sassarinotizie.com

Immacolata Concezione, cos’è e perché si festeggia oggi 8 dicembre 2025/ Dogma di Maria nata senza peccato - Immacolata Concezione: cos'è, cosa significa per la Chiesa e quando venne introdotto il dogma di fede. Segnala ilsussidiario.net

Immacolata Concezione, 8 dicembre 2025/ Così si presentò la Madonna a Bernadette: cosa vuol dire? - L'8 dicembre, con l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ci si avvia al Natale: scopriamo il significato di questo dogma di fede. Segnala ilsussidiario.net