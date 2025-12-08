Il video mostra tutto | lite dopo Napoli-Juventus

Glieroidelcalcio.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha battuto la Juventus al Maradona ma in queste ore si sta parlando soprattutto di quanto accaduto fuori dallo stadio. Il big match del Maradona ha confermato l’ottimo momento del Napoli di Conte, che dopo aver battuto Atalanta, Qarabag e Roma si è imposto anche sui bianconeri di Spalletti. La Juve, invece, ha palesato tutti i suoi limiti, sia tecnici che caratteriali: l’unico a salvarsi è stato ancora una volta Kenan Yildiz, autore del gol del momentaneo pareggio reso poi inutile dal raddoppio di Hojlund. Con questo successo il Napoli resta in testa alla classifica e spedisce a -8 la Juventus, apparsa davvero non in grado di competere per lo scudetto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

il video mostra tutto lite dopo napoli juventus

© Glieroidelcalcio.com - Il video mostra tutto: lite dopo Napoli-Juventus

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Video Mostra Tutto Lite