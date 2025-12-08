Il video di Ngamaleu Nazionale camerunense sorpreso dalla fidanzata con l’amante
Il calciatore camerunese Nicolas Moumi Ngamaleu, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer russa. In un video diventato virale si capisce che lei lo avrebbe beccato con un’altra donna. L’influencer che ha più di un milione di follower su Instagram, secondo la stampa russa lo ha avrebbe sorpreso a tradirlo nel suo appartamento. Poi, come si vede dal video, le guardie di sicurezza della ragazza hanno fatto irruzione e lo hanno aggredito mentre era in compagnia della sua nuova amante, che era una seguace della sua ex. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
