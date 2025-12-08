Il video del grosso pesce luna avvistato nel golfo di Trieste

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvistato un grosso pesce luna nel golfo di Trieste, un incontro poco comune con il pesce osseo più grande al mondo. Negli ultimi anni gli avvistamenti in Italia sembrano diventati un po' più frequenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

