Il viaggio dalla Svizzera le martellate alla nonna e la fuga in treno | i passi di Vitali prima della furia omicida

Lorenzo Vitali viveva in Svizzera con la compagna e la figlia, ma era tornato ad Acilia probabilmente per trovare la famiglia. La mattina del 6 dicembre ha suonato alla casa della nonna, prendendola a martellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

