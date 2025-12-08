Il Venezia torna da Avellino con un punto | contro i biancoverdi finisce 1-1
Il Venezia interrompe la striscia di tre vittorie consecutive sul campo dell'Avellino. Allo stadio Partenio-Lombardi il match dell'Immacolata finisce per 1-1. I padroni di casa si portano avanti nel primo tempo con Missori, il pareggio dei lagunari arriva a inizio ripresa con Svoboda. Gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VENEZIA SONO SEI DI FILA IN LBA Torna subito alla vittoria la Reyer Venezia dopo la brutta sconfitta in EuroCup. La Pallacanestro Cantù resiste fino alla fine - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Avellino Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al Partenio! (oggi 8 dicembre 2025) - Diretta Avellino Venezia streaming video tv: reduci da tre vittorie consecutive, i lagunari provano a tornare a inserirsi in zona promozione. Lo riporta ilsussidiario.net