Il Venezia torna da Avellino con un punto | contro i biancoverdi finisce 1-1

Veneziatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia interrompe la striscia di tre vittorie consecutive sul campo dell'Avellino. Allo stadio Partenio-Lombardi il match dell'Immacolata finisce per 1-1. I padroni di casa si portano avanti nel primo tempo con Missori, il pareggio dei lagunari arriva a inizio ripresa con Svoboda. Gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

venezia torna avellino puntoDIRETTA/ Avellino Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al Partenio! (oggi 8 dicembre 2025) - Diretta Avellino Venezia streaming video tv: reduci da tre vittorie consecutive, i lagunari provano a tornare a inserirsi in zona promozione. Lo riporta ilsussidiario.net

