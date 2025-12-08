Il tradizionale omaggio dei Vigili del Fuoco alla Madonna a piazza di Spagna con la corona di fiori – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Come ogni anno, i vigili del fuoco hanno deposto all’alba una corona di fiori ai piedi della statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. Il gesto è stato compiuto da Roberto Leo, caporeparto e membro più anziano del Comando di Roma, che è salito a 27 metri sull’autoscala per rendere omaggio alla Vergine. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
A Termoli, questa mattina, si è rinnovato il tradizionale omaggio alla Madonnina in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione. In piazza Regina Elena, al termine della preghiera dell’Angelus, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale hanno depo - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #Angelus A voi, cari romani e pellegrini, do appuntamento per oggi pomeriggio a Piazza di Spagna, dove mi recherò per il tradizionale omaggio alla Madonna Immacolata. Alla sua intercessione, affidiamo la nostra costante preghiera per la p Vai su X
Festa dell’Immacolata a Roma, il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna - Anche quest'anno si è ripetuto il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna ... Scrive fanpage.it