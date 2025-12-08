Il tradizionale omaggio dei Vigili del Fuoco alla Madonna a piazza di Spagna con la corona di fiori – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Come ogni anno, i vigili del fuoco hanno deposto all’alba una corona di fiori ai piedi della statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. Il gesto è stato compiuto da Roberto Leo, caporeparto e membro più anziano del Comando di Roma, che è salito a 27 metri sull’autoscala per rendere omaggio alla Vergine. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

