il teaser di supergirl svela un cambiamento importante nel dc universe

Il debutto ufficiale di Supergirl è finalmente arrivato e, pur trattandosi di un'anteprima brevissima, basta già a confermare che il nuovo DC Universe sta prendendo le distanze da un elemento classico dei fumetti. Dopo il successo al botteghino di Superman e l'ottima accoglienza da parte di critica e pubblico, l'attesa per il ritorno di Milly Alcock nei panni di Supergirl è sempre più alta. Il racconto legato alla Casa di El del DCU, infatti, è solo all'inizio. DC pubblica il primo sguardo alla Supergirl del 2026 Dopo settimane di speculazioni, James Gunn e gli account ufficiali DC hanno diffuso il primo teaser dedicato alla Supergirl del 2026.

