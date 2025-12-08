Il tc Castiglionese celebra il progetto #tccto2026

Arezzo, 8 dicembre 2025 – : tre atlete protagoniste nel 2025 tra la serie A2 femminile e i raduni tecnici nazionali Fitp. Il Tennis Club Castiglionese celebra un nuovo traguardo di grande valore per il proprio settore giovanile con 3 atlete in evidenza: Agnese Gentili, Francesca Galli e Alice Iozzi continuano a distinguersi partecipando costantemente ai raduni tecnici nazionali Under 18 e Under 16 organizzati dalla FITP a Formia. Un risultato che conferma la loro crescita costante e l’elevato livello raggiunto, dopo una stagione che le ha viste protagoniste di un percorso di straordinaria maturazione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

