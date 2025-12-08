Il sondaggione di Mentana | Meloni sempre in testa dove sono Pd e M5s

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per Tg La7, pubblicato l'8 dicembre, il panorama politico italiano mostra un sostanziale equilibrio nelle intenzioni di voto, con Giorgia Meloni sempre in testa. L'articolo analizza i risultati e la posizione di Partito Democratico e M5S nel contesto attuale.

Questa settimana, il panorama politico italiano si presenta con oscillazioni contenute nelle intenzioni di voto, come rilevato dal sondaggio Swg per Tg La7 dell'8 dicembre. Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza relativa guidato da Giorgia Meloni, registra un lieve calo dello 0,1%, confermando tuttavia la sua posizione di forza trainante del centrodestra. Parallelamente, il Partito Democratico e l'alleanza Verdi e Sinistra perdono lo 0,2%, in un contesto di difficoltà per il centrosinistra che fatica a capitalizzare sui temi sociali e ambientali. Al contrario, il Movimento 5 Stelle guadagna terreno con un +0,3%, grazie forse a un rinnovato appeal sui dossier economici e anti-corruzione, mentre la Lega di Matteo Salvini risale dello 0,2%, beneficiando di un focus su immigrazione e sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it