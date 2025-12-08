Il sondaggio | gli italiani non fanno più figli perché hanno paura del futuro

Gli italiani hanno paura del futuro. Per questo non fanno figli. Lo dice un sondaggio dell’istituto demoscopico Noto realizzato per il Sole 24 Ore su un campione di giovani di età tra i 18 e i 35 anni. L’ansia comune in tutta Europa è quella economica. Ma gli italiani non vedono soluzioni, a differenza di inglesi, spagnoli e francesi. Il tasso di natalità nel 2024 è di 1,18 figli per donna in Italia (con 229.731 nati da gennaio ad agosto 2025, -5,4% rispetto ai primi otto mesi 2024 ), 1,62 per la Francia, 1,1 per la Spagna, 1,35 per la Germania, e 1,41 per la Gran Bretagna. La denatalità in Italia. 🔗 Leggi su Open.online