Il sogno del Partito Islamico in Italia | Nel 2050 saremo il 10% della popolazione
Un partito islamico in arrivo? Secondo il Giornale è quello che sta organizzando Ibrahim Youssef, divulgatore, dottore in Scienze Politiche e Filosofia, attivista dei Giovani Musulmani d’Italia e volontario dell’I slamic Relief Italia. Nel podcast «Strong Beliver», un «progetto di potenziamento personale e crescita spirituale» fondato da Abed Elbakki Rtaib si parte dall’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York. Con un paragone che spiazza: «Pensate al caso dell’Italia: oggi abbiamo dei partiti di destra che, quasi un secolo fa, erano coloro che sterminavano gli ebrei e invece ora promuovono lo Stato d’Israele. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Antonio #Vergara: "Che emozione al Maradona, non ero mai partito titolare qui. Sono emozionato ora ed ero emozionantissimo al primo minuto. È un sogno che si avvera, tutti i ragazzi ce l’hanno. È un sogno realizzato giocare con la maglia della mia città. Co - facebook.com Vai su Facebook
La Lega PRIMO PARTITO in Veneto! Un risultato storico, frutto dell’impegno e della passione di migliaia di donne e uomini che non hanno mai smesso di credere in un sogno, in un progetto. Grazie a chi c’è sempre stato, grazie a chi non molla mai. Da domani Vai su X