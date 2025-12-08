Il software che fa le indagini con l’analisi di foto e video
DA QUASI vent’anni, Amped Software affianca le forze dell’ordine e le agenzie governative di tutto il mondo nel difficile compito di analizzare filmati e immagini per finalità investigative e forensi. Oggi oltre 1.700 organizzazioni si affidano alle sue soluzioni per migliorare la qualità delle prove multimediali e contribuire alla risoluzione dei casi più complessi. Fondata da Martino Jerian, ingegnere e ceo dell’azienda, Amped Software nasce da un progetto di tesi di laurea sviluppato in collaborazione con i carabinieri del Ris di Parma finalizzato allo sviluppo di strumenti per il miglioramento delle immagini e dei video a uso investigativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
