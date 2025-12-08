Il Seravezza stende pure il Ghiviborgo Gol baby con Fontanarosa e Mannelli
SERAVEZZA 2 GHIVIBORGO 0 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; L. Pucci, Mannucci, Bajic, Mannelli (45’ st Piccioli); Bedini, Muhic, Fabri (29’ st L. Mosti); Camarlinghi (11’ st M. Tognoni), Fontanarosa (40’ st Spatari), Lepri (40’ st Cini). (A disposizione: Azioni, Mattioli, Sforzi, Fiore). All. Cristiano Masitto. GHIVIBORGO (5-2-3): Butano; D. Baldacci (44’ st Ferrarese), T. Ricci (12’ st Signorini), Del Dotto, Vecchi, Ceccanti (1’ st Arcuri); Musatti, Citarella; Boiga, Longo (1’ st Cannarsa), L. Mariotti. (A disposizione: Laoluna, Mion, Panconi, Brisciani, Quochi). All. Corrado Ingenito. Arbitro: Barbatelli di Macerata (assistenti Bortoluzzi di Conegliano e Sperati di Nichelino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
