Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia
Sabato la neonata è sbalzata fuori dall’auto ed è stata investita sull’A5. Il giallo dell’ovetto, al vaglio le immagini delle telecamere. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Scopri altri approfondimenti
Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Ecco un seggiolino auto per bambini più grandi: è SKILL i-Size di Foppapedretti, adatto per bambini da 100 a 150 cm di altezza (da 3 a 12 anni circa) con doppio sistema di aggancio con o senza Isofix Lo schienale è inclinabile per adattarsi a qualsi - facebook.com Vai su Facebook
A due anni morì nell'incidente a Rimini, genitori condannati: «Non era agganciato al seggiolino, è omicidio stradale» - Il loro figlio di due anni e quattro mesi morì in un incidente d’auto, uno schianto frontale, provocato da un altro mezzo che aveva invaso a tutta velocità la corsia opposta, ma loro, una coppia di ... Scrive corrieredibologna.corriere.it