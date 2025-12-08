Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia

Lastampa.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato la neonata è sbalzata fuori dall’auto ed è stata investita sull’A5. Il giallo dell’ovetto, al vaglio le immagini delle telecamere. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il seggiolino non era agganciato al sedile l8217ipotesi terribile per la morte della piccola lucia

© Lastampa.it - Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia

Scopri altri approfondimenti

A due anni morì nell'incidente a Rimini, genitori condannati: «Non era agganciato al seggiolino, è omicidio stradale» - Il loro figlio di due anni e quattro mesi morì in un incidente d’auto, uno schianto frontale, provocato da un altro mezzo che aveva invaso a tutta velocità la corsia opposta, ma loro, una coppia di ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Seggiolino Era Agganciato Sedile