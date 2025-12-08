Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia

Sabato la neonata è sbalzata fuori dall’auto ed è stata investita sull’A5. Il giallo dell’ovetto, al vaglio le immagini delle telecamere. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia

Scopri altri approfondimenti

Il seggiolino non era agganciato al sedile? L’ipotesi terribile per la morte della piccola Lucia lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Ecco un seggiolino auto per bambini più grandi: è SKILL i-Size di Foppapedretti, adatto per bambini da 100 a 150 cm di altezza (da 3 a 12 anni circa) con doppio sistema di aggancio con o senza Isofix Lo schienale è inclinabile per adattarsi a qualsi - facebook.com Vai su Facebook

A due anni morì nell'incidente a Rimini, genitori condannati: «Non era agganciato al seggiolino, è omicidio stradale» - Il loro figlio di due anni e quattro mesi morì in un incidente d’auto, uno schianto frontale, provocato da un altro mezzo che aveva invaso a tutta velocità la corsia opposta, ma loro, una coppia di ... Scrive corrieredibologna.corriere.it