Il ritorno di Geolier a gennaio il quarto album | Tutto è possibile

Anticipato dai primi due brani esce fra poco più di un mese il nuovo lavoro del cantate napoletano che in carriera ha già conquistato 91 dischi di platino e 38 d'oro.

È uscito “081”, il nuovo singolo di Geolier, che rompe l’attesa dopo il successo di Fotografia. Il rapper mette al centro il tema dell’appartenenza: 081 non è solo un titolo, ma il prefisso di Napoli trasformato in dichiarazione d’identità. Un ritorno autentico alle radi - facebook.com Vai su Facebook

Per il lancio, Geolier ha scelto una preview interattiva su Spotify, costruita con una clip dedicata, un passo ulteriore verso una fruizione sempre più visiva e immediata della musica #Geolier Vai su X

