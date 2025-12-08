Il ritorno di Fini ad Atreju | Mio errore sciogliere An Lo strappo con Berlusconi? Non mi sono mai fatto comandare

Torna a partecipare ad Atreju, dieci anni dopo l’ultima volta, Gianfranco Fini. Ricorda il suo passato politico e riflette sui suoi errori, ammettendo di aver sciolto Alleanza Nazionale. Sullo strappo con Berlusconi, sottolinea di non aver mai lasciato che gli imponessero decisioni. La sua presenza riaccende i ricordi di un’epoca passata e di tensioni politiche recenti.

L’ultima sua presenza sul palco di Atreju risaliva al 2008, 17 anni fa. Due anni dopo da quella stessa manifestazione Silvio Berlusconi pronunciò il suo nome provocando una bordata di fischi dei ragazzi della Giovane Italia. E nel 2011 fu proprio Giorgia Meloni a decidere di non invitarlo più. Ma oggi riecco Gianfranco Fini. Il leader di quella che fu Alleanza nazionale è salito sul palco della festa di Fratelli d’Italia per un confronto con Francesco Rutelli, trentadue anni dopo la loro sfida per il Campidoglio. Il ritorno ad Atreju “è un momento bello, emozionante, un ritorno a casa, se me lo consentite”, ha esordito Fini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it