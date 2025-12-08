Il ritorno di Caduta Libera ma con Max Giusti | Ho parlato con Marco Liorni La rivelazione

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 dicembre un'altra sfida televisiva sta animando il campo della concorrenza tra Rai e Mediaset, già fomentato da quella tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Nella fascia preserale, infatti, Caduta Libera con il nuovo conduttore Max Giusti va un in onda su Canale 5 trovandosi a competere. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ritorno caduta libera maxCaduta Libera riparte con Max Giusti e Isobel Kinnear: dal domenica 7 dicembre la nuova era del preserale - Max Giusti e Isobel Kinnear guidano la rivoluzione di Caduta Libera. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Caduta Libera Max