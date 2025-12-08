Il Riconoscimento Acerrano dell’Anno 2025 assegnato a La Casa di Marinella

Il riconoscimento “Acerrano dell’Anno” 2025 sarà assegnato a “La Casa di Marinella” durante una cerimonia che si svolgerà sabato 27 dicembre alle ore 19 presso la Sala del Museo Diocesano di Acerra, in Piazza Duomo 13. Un evento che celebra l’impegno e il contributo di questa realtà locale.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 dicembre 2025, alle ore 19, presso la suggestiva Sala del Museo Diocesano di Acerra, sita in Piazza Duomo 13.. La commissione giudicatrice del Riconoscimento “Acerrano dell’Anno”, giunto alla sua VIII edizione, ha deciso di conferire il riconoscimento per l’anno 2025 a La Casa di Marinella, realtà di riferimento nella lotta alla violenza di genere, e di attribuire una menzione speciale a Gaetanopio Russo, giovane acerrano distintosi per la determinazione, la dignità e la passione. La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 dicembre 2025, alle ore 19, presso la suggestiva Sala del Museo Diocesano di Acerra, sita in Piazza Duomo 13. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it