Il regalone dell' Europa ai romani | un maxi-murale pro migranti | VIDEO
Si intitola Echoes of Resilience, Echi di resilienza, ed è frutto della collaborazione tra l'UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, e l'Unione Europea (UE) che hanno finanziato l'opera che vanta varie gemelle in altre città d'Europa. È il murale inaugurato qualche giorno fa a Tor Marancia, in Via Marco Marcelliano. "Realizzati da artisti di fama e ispirati alle prospettive delle comunità di rifugiati, i murales esplorano i temi della resilienza, della dignità e del rinnovamento.?Raccontano storie di fuga, ma anche del lavoro salvavita dell'UNHCR e dell'UE in situazioni di crisi, come in Sudan, Afghanistan, Myanmar, Ciad e Ucraina", scrive l'agenzia Onu. 🔗 Leggi su Iltempo.it
