Il profumo del ginepro e le piante del Natale

Le piante natalizie, come il ginepro, sono ricche di simbolismi e tradizioni radicate nella cultura bergamasca e nelle leggende popolari. Questo articolo esplora il significato e le usanze legate alle piante del Natale, svelando i loro legami religiosi e le storie che le rendono protagoniste delle festività.

Le piante simbolo delle feste nascondono leggende popolari, usanze bergamasche e interpretazioni religiose.

Il profumo del ginepro e le piante del Natale - « R itenevasi di buon augurio l’arsione del ginepro a Natale, perciò si diceva: “Brüsé zöèrnes a Nedàl, se öli mangià con fam l’öf pasqual” ». Lo riporta ecodibergamo.it