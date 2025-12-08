Il principe Louis allo spettacolo di canti natalizi organizzato da Kate | ma dove è finito il principe monello che divertiva tutti con le sue boccacce?

C apricci, smorfie e sbadigli fanno ormai parte del passato. Sono finiti i tempi in cui, ad ogni uscita pubblica, il piccolo Louis faceva disperare i genitori con boccacce e monellerie. Mamma Kate Middleton riusciva a stento a tenerlo a bada. Invece, quando è arrivato nell’Abbazia di Westminster, a Londra, per il consueto concerto di canti natalizi organizzato dalla madre, il principino ha lasciato tutti a bocca aperta: ad appena 7 anni (li ha compiuti lo scorso 23 aprile), il piccolo ribelle è apparso completamente trasformato. E si è finalmente rivelato un vero principe. Kate Middleton regina del Natale (e del verde bosco) a Westminster X Il principe Louis al concerto natalizio di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Iodonna.it

