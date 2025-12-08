Il principe Louis allo spettacolo di canti natalizi organizzato da Kate | ma dove è finito il principe monello che divertiva tutti con le sue boccacce?
C apricci, smorfie e sbadigli fanno ormai parte del passato. Sono finiti i tempi in cui, ad ogni uscita pubblica, il piccolo Louis faceva disperare i genitori con boccacce e monellerie. Mamma Kate Middleton riusciva a stento a tenerlo a bada. Invece, quando è arrivato nell’Abbazia di Westminster, a Londra, per il consueto concerto di canti natalizi organizzato dalla madre, il principino ha lasciato tutti a bocca aperta: ad appena 7 anni (li ha compiuti lo scorso 23 aprile), il piccolo ribelle è apparso completamente trasformato. E si è finalmente rivelato un vero principe. Kate Middleton regina del Natale (e del verde bosco) a Westminster X Il principe Louis al concerto natalizio di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La principessa del Galles e il principe Louis durante la cerimonia di Natale "Insieme a Natale" presso l'Abbazia di Westminster Getty Images/PA Images/Alamy/Kensington Palace Vai su X
Kate Middleton, il principe William, i figli George, Charlotte e Louis. C'era la famiglia reale al completo (o quasi) al "Together at Christmas", il concerto di Natale organizzato ogni anno dalla principessa del Galles nella suggestiva cornice di Westminster Abbey - facebook.com Vai su Facebook
