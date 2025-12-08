Il primario arrestato con la mazzetta in tasca | Così te godi la vita… diceva il professor Roberto Palumbo
Con la mazzetta in tasca: c osì è stato arrestato dalla polizia Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Con lui anche Maurizio Terra, imprenditore del settore delle cliniche private specializzate in dialisi. Il 4 dicembre scorso gli agenti della squadra mobile hanno fermato i due uomini in flagranza nel momento in cui Palumbo aveva ricevuto una busta da Terra contenente 3mila euro in banconote da 50 e 100 euro: lo scambio è avvenuto nei pressi della Regione Lazio nell’auto del primario. La mazzetta del primario Palumbo. «Quello che devi fa te. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
