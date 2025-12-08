Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 08 Dicembre 2025, si attesta a 0,106 €kWh. Analizzando la giornata precedente (07 Dicembre 2025), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,096 €kWh (ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,123 €kWh (ore 20). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 18:00 e le 21:00. Queste oscillazioni riflettono la tipica dinamica della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor consumo e rialzi nelle fasce di punta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OGGI APERTI TUTTO IL DI !!! APPROFITTA DELLA PROMO NATALE PREZZO SPECIALE Puoi risparmiare fino al 50% ….ti aspettiamo in store o scrivici direttamente online #sandrinicalzature #sandrinipisogne #natalesiavvicina #promo #prezzoribas - facebook.com Vai su Facebook
Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025 - Secondo la rilevazione del 7 luglio 2025 dell'osservatorio carburanti del Mase (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), il prezzo medio della benzina nella settimana tra il 30 giugno e ... gazzetta.it scrive