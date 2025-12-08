Il presidente al Teatro Superga | un’esplorazione teatrale sul potere la morale e le fragilità di un leader

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre alle 16, al Teatro Superga di Nichelino va in scena “Il presidente”. Il presidente è tratto da Confessione di un ex presidente, un’opera di Davide Carnevali che esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali. La trama ruota attorno a un ex presidente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

