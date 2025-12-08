Il presidente al Teatro Superga | un’esplorazione teatrale sul potere la morale e le fragilità di un leader
Domenica 14 dicembre alle 16, al Teatro Superga di Nichelino va in scena “Il presidente”. Il presidente è tratto da Confessione di un ex presidente, un’opera di Davide Carnevali che esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali. La trama ruota attorno a un ex presidente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al Teatro Stabile l’omaggio a Margaret Karram, Presidente dei Focolari e voce mondiale della pace tra le religioni - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Superga: 24 spettacoli, 9 sold out, 7mila spettatori - 18 in cartellone al Teatro Superga di Nichelino, 6 concerti di "Lirica e Musical a Corte" nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi - Riporta ansa.it