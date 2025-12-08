IL POST-PARTITA Andreucci analizza | Alcuni momenti da gestire meglio Difesa compatta
Prima c’è la gioia per il successo esterno, poi l’analisi e la lucida ammissione di poter fare meglio. Antonio Andreucci ha commentato così la prestazione della sua Pistoiese. "Nel primo tempo abbiamo comandato il gioco creando tante occasioni soprattutto con calci da fermo, che avremmo potuto sfruttare meglio – ammette Andreucci –. Nella ripresa la Tropical ha messo in campo agonismo e intensità e nel finale sono riusciti a crearci qualche problema. Oltre ai tre punti è stato importante non prendere gol e in questo senso mi è piaciuto lo spirito e l’atteggiamento della squadra che ha difeso compatta e con grande unione d’intenti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
