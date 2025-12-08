Il possibile movente di Sempio Sospetti e segreti i tasselli che mancano

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un innocente in galera per il delitto di CHiara Poggi a Garlasco? Il fronte degli innocentisti di Alberto Stasi da sempre sottolinea l'assenza di un movente per l'omicidio della fidanzata. Ma quale sarebbe quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco e indagato nella nuova inchiesta per omicidio in concorso con terzi o con lo stesso Stasi? A ripercorrere elementi di indagine e "suggestioni", come vengono definite le varie teorie che poggiano su elementi frammentari, è un servizio dell'ultima puntata di Ore 14 sera, il programma di Milo Infante su Rai1 2.     Come è stato reso noto recentemente, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in primavera alla chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

