Il Pd delega all' Anm il no alla riforma

Il Pd è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: dividersi. È un riflesso antico, quasi una postura, discutere di sé mentre il Paese discute d'altro. L'ultimo caso, in ordine cronologico, ha riguardato la proposta presentata al Senato da Graziano Delrio, "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo". Un'iniziativa "a titolo personale, non certo del gruppo o del partito", l'ha subito definita il capogruppo Francesco Boccia. In termini parlamentari, una semplice precisazione. In termini politici, un segnale: nel Pd l'unità non è un dato, ma un negoziato permanente. Tra Camera e Senato le proposte di legge sull'antisemitismo sono sei, tutte depositate da partiti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

