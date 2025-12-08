Il parto poi la crisi respiratoria La fine di Veronica è un giallo

CITTIGLIO (Varese) Una crisi respiratoria che le è stata fatale, poche ore dopo il parto del suo secondo bimbo, portato a termine senza criticità. Una morte improvvisa e senza spiegazioni, che ha lasciato tutti sconcertati, e su cui ora si sta cercando di fare luce. La vita di Veronica Pignata, di Malgesso, Varese, è stata stroncata a 32 anni, nella notte tra venerdì e sabato, all’ ospedale di Cittiglio, dove era ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. La donna verso le 20 di venerdì è entrata in sala parto per affrontare il cesareo, da cui non sarebbe emersa nessuna criticità, sia per la madre che per il bimbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

