Il parroco benedice le bare ma nota subito che qualcosa non va | il clamoroso errore sotto gli occhi di tutti

Durante due funerali a Biancavilla, in provincia di Catania, il parroco ha benedetto le bare, ma ha subito notato un grave errore che avrebbe potuto compromettere la cerimonia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità, evidenziando un episodio di particolare rilevanza e sensibilità.

A Biancavilla, in provincia di Catania, una mattinata di dolore rischiava di trasformarsi in un clamoroso errore durante due funerali celebrati da parroci diversi. Poco prima delle esequie, infatti, ci sarebbe stato uno scambio di bare tra due defunti, un disguido che avrebbe potuto impedire alle famiglie di dare l’ultimo saluto alla persona amata. A evitare il peggio è stato il fiuto pastorale di don Pino Salerno, parroco del paese, che si è accorto che qualcosa non tornava. Intervistato dalla trasmissione tv Mattino Cinque, il sacerdote ha descritto così il contesto di forte emotività in cui è avvenuto tutto: “I parenti, sotto shock per il dolore, non hanno guardato i cadaveri con attenzione, ma con gli occhi del cuore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

