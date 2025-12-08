Il Parma strappa una vittoria importante a Pisa | la decide Benedyczak
Il Parma ottiene una vittoria fondamentale a Pisa e ‘strappa’ tre punti pesanti in termini di classifica: ecco il risultato finale e il resoconto del match. Il Parma ha vinto lo scontro con il Pisa grazie al rigore segnato da Benedyczak: dopo il fallo di mano di Caracciolo, il direttore di gara Daniele Doveri ha concesso il penalty e il polacco non ha sbagliato dagli 11 metri. Ha invece, sponda padroni di casa, deluso Nzola. Benedyczak decide Pisa-Parma: in Toscana finisce 0-1. Nonostante l’attacco quasi costante del Pisa per tutto il secondo tempo, il Parma è riuscito a proteggere il risultato e a vincere così di misura contro i suoi avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it
Benedyvczak su rigore, il Parma vince a Pisa - Tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, e in più contro una squadra che pare destinata a lottare per la salvezza e dunque concorrente diretta: il Parma torna da Pisa con una vitt ... Come scrive msn.com